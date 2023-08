Il movimento politico “A testa alta” esprime la sincera e viva solidarietà per quanto accaduto all’Isola ecologica a Cittanova che ha causato anche l’incendio di un elicottero di Calabria Verde utilizzato per il lo spegnimento di incendi che colpiscono continuamente la Regione Calabria.

Inoltre va da parte nostra um plauso ai carabinieri che in tempi record hanno individuato e assicurato l’autore alla giustizia.