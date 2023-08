Il grave atto vandalico perpetrato nella giornata di lunedì scorso ai danni dell’Isola Ecologica di Cittanova e del Servizio Antincendio della Regione Calabria, che ha causato la distruzione di un elicottero e non pochi disagi alla struttura di località Petrara, rappresenta l’ennesimo attacco frontale a beni, attrezzature e locali del nostro Comune oltre che di un duro colpo ad un presidio importante della Protezione Civile Regionale. Un fatto assolutamente preoccupante ed esecrabile, specialmente se valutato nel quadro di quel clima negativo e artatamente avvelenato che, seppur proveniente da frange minoritarie e incuranti dei danni che provocano all’intera della comunità, sta caratterizzando la vita del paese da ormai troppo tempo, come da noi più volte denunciato.

L’individuazione immediata dell’autore del gesto, e lo stato precario di salute psichica dello stesso, sono elementi che in alcun modo possono consentire una minimizzazione dell’accaduto. Piuttosto, oggi più che mai è richiesta un’analisi approfondita, qualificata e partecipata di quanto accaduto domenica scorsa, anche al fine di evitare pericolose emulazioni o escalation.

Lo stesso giovane, in poche ore, avrebbe deturpato la facciata del Comune, effettuato danni sulle strutture di località Torre e appiccato un incendio all’interno dell’Isola Ecologica. Tre strutture di proprietà municipale. Noi crediamo che questa non possa essere affatto una casualità ma, piuttosto, il segnale evidente – l’ennesimo – di un clima di odio alimentato verso il Comune e verso gli Amministratori. Un vento costante, sferzante e malevolo che, se da una parte mira a gettare discredito sulle Istituzioni cittadine operando subdolamente sull’opinione pubblica, dall’altra attecchisce pericolosamente su persone in difficoltà economica, sociale, psicologica, con effetti imprevedibili per tutti. E l’evento di lunedì scorso, oltre ad essere un evidente attacco all’intera Comunità, ne è la chiara dimostrazione. Le indagini, eseguite dai Carabinieri di Cittanova e Taurianova, hanno confermato che quel gesto sconsiderato poteva trasformarsi in tragedia.

Riteniamo che, a tal riguardo, la risposta delle Istituzioni locali e territoriali, delle forze politiche, che hanno manifestato nell’immediato la loro solidarietà e preoccupazione, della società civile e delle organizzazioni sociali debba dimostrarsi da subito ferma e netta. Solo con il senso di responsabilità di tutti si potranno evitare altre problematiche maggiori nel prossimo futuro.

Siamo al lavoro per avviare un dialogo ampio e partecipato tra politica, cittadinanza e Istituzioni territoriali al fine di intraprendere tutte quelle iniziative utili per affrontare la questione in modo autorevole ed efficace.

La solidarietà e l’attenzione dimostrate dal Presidente della Regione Roberto Occhiuto e dall’Assessore regionale Gianluca Gallo, già nella giornata di lunedì scorso, rappresentano segnali importanti per la Comunità di Cittanova e per i suoi Amministratori.

Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Carabinieri del Comando Stazione di Cittanova guidati dal Maresciallo Giuseppe Sozio e ai Carabinieri della Compagnia di Taurianova coordinati dal Capitano Gaetano Borgese, agli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Cittanova guidati dal dott. Benito Bisagni, ai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Polistena e Palmi, ai Volontari della Protezione Civile di Cittanova, al personale della Società Eliossola, presente sul luogo dell’incendio con il pilota dell’elicottero e con un meccanico. Un ringraziamento per il contributo prezioso agli Agenti della Polizia Locale coordinati dal Comandante Vincenzo Ferraro e dalla Vicecomandante dott.ssa Nadia Albanese ed al Dirigente del Settore Ambiente dott. Angelo Gallo.

Un ringraziamento, ancora, al Personale del Comune, ai Dipendenti del Settore Manutenzione e agli addetti al Servizio di Raccolta Differenziata ed il Personale dell’Isola Ecologica. Su nostra richiesta, e grazie al loro lavoro encomiabile, la raccolta porta a porta dei rifiuti non ha subito alcun rallentamento o disagio e lo dimostra il fatto che il giorno dopo l’isola era pienamente funzionante ed operativa ed il servizio di raccolta differenziata garantito nella sua normalità.

Infine, una considerazione. Lunedì , appresa nell’immediato la notizia, l’intera Giunta e numerosi Consiglieri Comunali, si sono adoperati per coadiuvare le operazioni di messa in sicurezza dell’Isola Ecologica, mettendosi a disposizione della macchina comunale in risposta all’emergenza. Una abnegazione straordinaria e, ancora, una disponibilità piena in un momento difficile che sono proseguite nella collaborazione successiva con Polizia Locale e Carabinieri per la consegna rapida delle riprese dell’impianto di videosorveglianza. Una dimostrazione di efficienza dell’Ente, nella sua interezza, che spiega più di mille parole quale sia la verità sulla vita del Comune. Ecco perché, ora più che mai, serve una risposta forte a quel clima di odio che mira a distruggere politica e Istituzioni, ma che sta facendo del male soprattutto alla Comunità di Cittanova, alla sua storia, alla sua immagine, alla sua sicurezza e al suo futuro.