Incendio in un’abitazione ad Acireale, famiglie evacuate

ACIREALE (ITALPRESS) – Ad Acireale un intervento per l’incendio in un’abitazione in Via Cervo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato in un appartamento al 2° piano di una palazzina di 4 piani. Tutto l’edificio è stato messo in sicurezza. Sono stati tratti in salvo dall’abitazione 2 adulti ed un bambino. Tutti gli abitanti sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale.

-foto vigili del fuoco –

(ITALPRESS).

