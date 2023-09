Incendio in un edificio abbandonato e rifugio di senzatetto a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Da ieri sera diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Catania, insieme a mezzi di rincalzo, sono impegnate nello spegnimento di un incendio di rifiuti e materiali di risulta che si è sviluppato all’interno di un edificio in disuso tra via Acquicella e via Crocifisso, nella zona sud di Catania.

Il rogo ha impegnato diverse squadre dei Vigili del Fuoco per tutta la notte, e, ancora adesso si sta provvedendo allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza. Sul posto, oltre a diverse autobotti, si sono avvicendate anche le squadre dei Vigili del Fuoco dei Distaccamenti Catania Sud, Catania Nord, Paternò e Acireale. L’edificio, in stato di completo abbandono, era diventato anche rifugio di alcuni senzatetto. Ma non risultano persone coinvolte nell’incendio, fanno sapere i Vigili del fuoco. All’interno sono state trovate diverse bombole di Gpl, che rischiavano di esplodere ma sono state portate all’esterno dell’edificio e messe in sicurezza. Sul posto, per gli accertamenti di competenza, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e Ambientale. Indagini sono in corso per accertare le cause dell’incendio.

– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).