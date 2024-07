Di GiLar

Un vero e proprio disastro ecologico quello dell’incendio che ha colpito la zona di Palmi all’ex “RaDi”, c’è tanta paura tra la gente, visto che si potrebbero prospettare gravi conseguenze alla salute dei cittadini. Infatti alcuni sindaci hanno emanato dei comunicati consigliando la prudenza e di adottare alcune precauzioni.

Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, oltre a manifestare la solidarietà a Palmi, scrive, “Un imponente incendio sta interessando il Comune di Palmi in località Pontevecchio. Il nostro personale comunale è in contatto con la protezione civile regionale e con Calabria Verde pronti ad intervenire se le fiamme dovessero propagarsi anche al di fuori del territorio palmese. Si invitano i cittadini a non transitare nella zona interessata dalle fiamme e a non intralciare i lavori dei vigili del fuoco.”.

L’associazione “Pro Salus Palmi” lancia l’allarme sulla pagina Facebook, “Come si può notare dalle immagini, si sta consumando una tragedia immane (…) un incendio infernale sta divorando plastiche e sta vomitando in aria enormi quantità di micidiale diossina. E aggiunge, “in qualità di comitato per la salute, chiede a chi di competenza informazioni sui provvedimenti che si stanno prendendo per contenere il danno ecologico e sullo sviluppo dello stesso. Chiede, inoltre, che siano rese pubbliche istruzioni igieniche- sanitarie su eventuali comportamenti da adottare specialmente riguardo la nube tossica e alla sua ricaduta su campagne, orti e abitazioni.”

In una nota il Comune di Cittanova consiglia di ridurre la permanenza all’aria aperta e di chiudere porte e finestre delle abitazioni, con un invito, come si legge, puramente precauzionale.

Lo scrupolo è legato al fatto che l’incendio si sia propagato in un centro di stoccaggio dei rifiuti, perciò le nubi potrebbero contenere materiali dannosi e inquinanti.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, “Si sta sprigionando una nube certamente tossica che al momento non sta investendo direttamente il nostro territorio.

Si consiglia comunque, a titolo cautelativo, di tenere, nel limite del possibile (viste le alte temperature odierne), le finestre chiuse e di uscire fuori casa solo per necessità evitando ASSOLUTAMENTE di percorrere la Strada Provinciale 32 che da Cirello porta a Palmi e attraversa la località “Pontevecchio”.

Stiamo monitorando la situazione seguendone l’evoluzione”.

Il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte scrive, “Le fiamme, bruciando materiale plastico, hanno generato una enorme nube di fumo nero, ben visibile anche da grande distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Palmi, nel tentativo di domare le fiamme e le forze dell’ordine;

Si invitano pertanto i cittadini a prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti a causa del grave disastro ambientale che si sta verificando”.

Mentre il Comune di San Ferdinando in una nota si legge, “A causa di un vasto incendio sviluppatosi a Palmi, che ha interessato un deposito di rifiuti gestito dalla Poly2Oil, si invita la cittadinanza a evitare di recarsi nelle zone comprese tra Palmi, Rizziconi e Taurianova, oltreché a osservare la nube e tenere chiuse porte e finestre nel caso questa si avvicinasse al centro a abitato di San Ferdinando. Al momento non si ravvisano particolari condizioni di pericolo per la nostra città”.

Il Comune di Melicucco dirama un comunicato dove scrive che “L’incendio sta provocando una nube nera di considerevoli dimensioni sospinta dal vento su tutto il territorio della Piana.

Si consiglia di tenere, nel limite del possibile (viste le alte temperature odierne), le finestre chiuse e di uscire di casa solo per necessità, EVITANDO di percorrere la Strada Provinciale 32 che da Cirello – Palmi Località “Pontevecchio”. Il presente invito ha natura puramente precauzionale. Seguiranno eventuali ulteriori informazioni”.

Il Sindaco di Taurianova Roy Biasi scrive sulla sua pagina social annunciando un’ordinanza, “A causa di una nube tossica in avvicinamento, si invita tutti a restare in casa e a tenere le finestre chiuse. È importante evitare di stazionare all’aperto fino a nuovo avviso per garantire la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie. Vi terremo aggiornati con ulteriori informazioni. In proposito si sta per emettere ordinanza. Grazie per la collaborazione e la vostra comprensione”.