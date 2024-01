Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta in Viale Gramsci nel comune di Crotone per incendio abitazione. Il rogo sviluppatosi probabilmente da una stufa ha interessato il divano del locale soggiorno ed alcuni suppellettili.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’appartamento.

Danni da annerimento delle pareti dovuti al fumo intenso scasturito dalla combustione.

Durante le operazioni di spegnimento veniva tratto in salvo il cane e consegnato alla proprietaria.

Non si registrano danni a persone.