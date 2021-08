Un’auto ha preso fuoco questa mattina all’interno della galleria della Limina, sulla SCG Jonio-Tirreno. La strada è stata chiusa e rimarrà fino al termine dei lavori di rimozione del veicolo e della pulizia della carreggiata. Il traffico è al momento bloccato e viene deviato verso Mammola. Sul posto le forze dell’Ordine che stanno effettuando i rilievi del caso.

Aggiornamento alle ore 11:20

E’ stato sbloccato in questi minuti il traffico causato dal mezzo in avaria e in fiamme sulla SS 682 JONIO – TIRRENO al km: 18+900.