“Piena solidarietà e vicinanza alla comunità di Platì, al sindaco Rosario Sergi, al Presidente del Consiglio Comunale Paolo Ferrara e a tutti i componenti del Consiglio per il vile atto intimidatorio subito con l’incendio del portone della casa municipale”. È quanto afferma in una nota il sindaco ff della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace. Ignoti nella notte hanno dato alle fiamme l’ingresso principale del Municipio del piccolo comune dell’Aspromonte Jonico.

“L’incendio al portone del Municipio è un atto gravissimo che non può passare sotto silenzio. Come Città Metropolitana, insieme a tutto il consiglio ci schieriamo con forza dalla parte dei rappresentanti istituzionali del Comune di Platì e a tutti i cittadini perbene di quella comunità, purtroppo spesso vessati dalle angherie criminali della ‘ndrangheta”.