«Mi spiace che il collega parlamentare Domenico Furgiuele abbia utilizzato una sua interrogazione ai ministri dell’Ambiente e dell’Interno per attaccare in maniera strumentale il sindaco di Palmi, a fronte di un recente incendio che lì ha interessato un deposito di rifiuti e imballaggi». È quanto, in una nota, afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, che esprime solidarietà al sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e a tutta la comunità locale, cui conferma la propria «vicinanza incondizionata», precisa lo stesso Irto. «In Parlamento – prosegue l’esponente dem – tutti sappiano benissimo che la competenza sugli incendi non è dei Comuni e che i sindaci non possono al riguardo provvedere con ordinanze contingibili e urgenti, molto limitate dalla legge. Al di là delle appartenenze politiche, noi parlamentari dobbiamo sforzarci per aiutare i sindaci e i Comuni calabresi. Non porta alcuna utilità, invece, puntare l’indice contro i nostri territori e i loro rappresentanti, che – conclude Irto – ricevono trasferimenti ridotti dallo Stato e che, purtroppo, ne avranno pochissimi, ancora di meno, a causa dell’autonomia differenziata».