Incendi, Patuanelli “Governo valuta task force per il Sud”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Governo sta valutando l’istituzione di una task force per l’emergenza incendi nel Sud Italia. Lo ha annunciato il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, nel corso della visita in Sardegna per il sopralluogo nelle zone colpite dai roghi di fine luglio. “Domani saremo in Sicilia – ha proseguito -: il tema è come aumentare la capacità di prevenzione rispetto a fenomeni che sono sempre più frequenti.Ieri ho firmato 19 declaratorie di stato d’emergenza per le gelate e una richiesta di danno per 1 miliardo e 870 milioni”.(ITALPRESS).