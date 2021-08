Dinanzi al disastro ed ai roghi dell’Aspromonte, il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, con l’assenso unanime dei tesserati e militanti, ha deciso di annullare l’inaugurazione della sede di Rosarno fissata per il 16 agosto, ore 17.00, e consentire a Matteo Salvini di poter visitare le zone maggiormente disastrate ed esprimere vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime degli incendi, oltre che incontrare, per ringraziarli e sostenerli,i sindaci del territorio, gli imprenditori che hanno perso le proprie aziende, la protezione civile, i volontari, l’esercito e tutti coloro che hanno consentito di limitare i danni ed evitare l’ecatombe. Un senso di grande responsabilità nei confronti di chi, in questo momento, soffre profondamente ed ha maggiore necessità di solidarietà e sostegno. La Lega Rosarno, nell’unirsi al cordoglio e nell’esprimere la massima vicinanza, ringrazia la sempre attenzione di Matteo Salvini per la Calabria ed il proprio territorio e l’aspetta al più presto per poterlo abbracciare.

Stasera sarà a Taurianova alle 19.30 nel gazebo per la raccolta firme sul referendum giustizia