“Ho scritto, con protocollo int. n° 2/ 2020, al Presidente On. Antonio De Caprio di convocare al più presto la Commissione consiliare contro il fenomeno della ‘Ndrangheta”.

È quanto rende noto Graziano Di Natale (IriC), Vicepresidente della commissione sopra citata per indire un incontro che “risulta rivestire carattere di urgenza vista la recente escalation di roghi sospetti verificatasi nelle ultime settimane”.

“Secondo gli ultimi dati dell’Arpacal – continua il consigliere regionale – tali roghi hanno mandato in fumo circa 900 tonnellate di rifiuti di vario genere che possono provocare effetti dannosi sulla salute umana per gli agenti inquinanti presenti”.

“Il nostro compito è anche quello di garantire la tutela dell’ambiente, prevenzione e controlli contro roghi tossici e criminalità organizzata per scongiurare ogni tipo di infiltrazione mafiosa nella gestione dei rifiuti”.

“Ritengo, inoltre, che sia necessario intanto far sentire il ruolo delle Istituzioni e poi di iniziare una campagna di sensibilizzazione tra i più giovani per lanciare il messaggio che esiste un’alternativa alle mafie. La legalità e la giustizia sono gli elementi cardini attraverso i quali costruire la formazione degli uomini e delle donne del domani”.

“Chiedo- conclude- di audire l’Assessore all’Ambiente Col. Sergio De Caprio”.