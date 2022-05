DI CLEMENTE CORVO

Domenica prossima 8 maggio alle ore 17.30, alla presenza dell’amministrazione comunale , sarà inaugurato un nuovo sportello di poste private nella città di Gioia Tauro in località Marina. Lo stesso si va ad aggiungere agli altri sportelli di poste private presenti in città. Sarà certamente un servizio di grande importanza in modo particolare per gli abitanti del quartiere Marina, che in questo modo eviteranno le lunghe file quotidiane presso

l’ Ufficio Postale locale. Il nuovo sportello di Psi si trova ubicato in via Francesco Tripodi numero 265 in una zona abbastanza centrale della marina, ed il franchising si chiama ” QUI POSTE”. Ci saranno tutti i servizi postali, dal bollettino a 1.30, alle spedizioni con tutti i corrieri, dallo spid, alla firma digitale, a tutte le ricariche telefoniche nazionali ed estere “SENZA TAGLIO AL CLIENTE ” . Diciamo che è proprio una vera posta, l’unica operazione che non verrà effettuata è il pagamento pensione, sarà in futuro inoltre punto di finanziamento. Visti i tanti problemi postali che si evidenziano a Gioia Tauro è certamente un alternativa per evitare file infinite nelle poste specialmente sotto l’imminente sole estivo.. Vista l’importanza delle diverse poste private in città, che offrono un servizio di notevole rilevanza ai cittadini Gioiese è proprio il caso di dire che la direzione delle Poste invece di ignorare le varie segnalazioni di disservizi e problematiche che gli stessi due uffici postali manifestano in città, avrebbe potuto per come era nei programmi, aprire un nuovo sportello in città e potenziare gli uffici locali già esistenti, ma tali indifferenze sono state compensate dalle varie poste private che hanno evitato il collasso postale! La direzione del nuovo ufficio postale invita tutta la cittadinanza all’inaugurazione del nuovo ufficio di poste private!