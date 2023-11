Si è svolta a Palazzo San Giorgio una riunione operativa per la definizione del calendario delle attività previste per le festività natalizie nella Città di Reggio Calabria.

Alla riunione, declinata nello specifico per ciò che riguarda le attività produttive e commerciali riferite alla programmazione del calendario delle festività natalizie, hanno preso parte il consigliere delegato del Comune di Reggio Calabria Marcantonino Malara, l’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino, l’Amministratore di SviProRe Michele Rizzo, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria.

L’incontro è stato utile per definire gli ultimi dettagli organizzativi in vista del programma di iniziative previste per il periodo natalizio. In fase di ultimazione un piano di iniziative, da realizzare, attraverso le organizzazioni di categoria, in collaborazione con i commercianti.

L’indirizzo formalmente espresso dal sindaco Giuseppe Falcomatà, condiviso con i delegati del Comune e della Città Metropolitana, è quello di affidare l’organizzazione delle attività, per conto di entrambi gli enti, alla società SviProRe, che si occuperà degli aspetti operativi per la realizzazione di attività ludiche ed artistiche insieme alle iniziative con un’attenzione dedicata al sociale, per l’infanzia e le famiglie, e la gestione degli spazi commerciali.