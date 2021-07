In Sicilia casi Covid quasi triplicati, con 144 contagi è prima regione

ROMA (ITALPRESS) – Quasi triplicati i casi Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute. Dai 58 di ieri ai 144 di oggi, numero che fa della Sicilia la prima regione per nuovi contagi. Ciò però a fronte del doppio di tamponi effettuati, 14.127 e che produce un tasso di positività pari all’1,01%. Tornano a registrarsi i decessi (4), i guariti si incrementano di 240 e gli attuali positivi flettono di 100 segnando il numero complessivo di 3.478. Il numero dei ricoveri flette di 3 toccando quota 137, 18 (+1) i ricoveri in terapia intensiva con un nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 3.478 persone.

