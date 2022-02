In Sicilia 6.005 nuovi casi di Covid e 60 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 6.005 i nuovi contagiati dal Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, a fronte di 35.913 tamponi processati, determinando un tasso di positività in crescita al 16,7%. Impennata dei decessi, 60 (ieri erano stati 19), ma la Regione spiega che si tratta di un riconteggio di morti avvenute tra febbraio e gennaio. I guariti sono 4.558 mentre gli attualmente positivi registrano un nuovo aumento di 1.578 unità segnando un totale di 262.478. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari si incrementa leggermente a 1.320 (+6), si alleggeriscono lievemente le terapie intensive dove attualmente si trovano 111 degenti (-5) con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 261.047 persone.

