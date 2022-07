In Sicilia 5.203 nuovi casi di Covid e 15 vittime

MILANO (ITALPRESS) – Sono 5.203 i nuovi positivi in Sicilia, su un totale di 29.521 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Covid emesso dal Ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 17,6%, era al 18,7%. L’Isola è al quinto posto in Italia per numero di contagi. Si registrano 15 vittime che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 11.540. Sul fronte ospedaliero, i ricoverati sono 1.007, due in più rispetto al giorno precedente, 48 dei quali in terapia intensiva, due in meno rispetto di ieri.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).