In Sicilia 368 nuovi casi di Covid e 5 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Crescono i casi Covid in Sicilia. I nuovi contagiati, a leggere i dati del bollettino del Ministero della Salute, sono oggi 368, con una crescita di quasi 100 unità in 24 ore, nonostante il numero inferiore di tamponi processati: 14.619, dato che produce un tasso di positività al 2,51%. Calano i decessi, 5 (-8). I guariti sono 404, gli attualmente positivi flettono di 41 a 6.806. Lieve incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 263 (+8), ancora più lieve la crescita delle terapie intensive, 49 (+1) con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 6.494 persone.

(ITALPRESS).