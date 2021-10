In Sicilia 273 nuovi casi di Covid e 12 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia i casi Covid crescono ma lievemente. Rispetto alle 24 ore precedenti – secondo il bollettino del Ministero della Salute – i nuovi positivi sono 273 (+42) a fronte di un numero superiore di tamponi processati, 13.879, dato che porta il tasso di positività a crescere leggermente all’1,96%. Ricrescono i decessi registrati, 12 (+7); su questo numero la Regione Siciliana informa che 1 risale a ieri, 5 a domenica, e 1 rispettivamente a sabato 9 ottobre, al 7 ottobre, all’1 ottobre, al 30 settembre, al 21 settembre e all’11 agosto. I guariti sono 878 e gli attualmente positivi flettono di 617 unità attestandosi su un numero totale di 10.036. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 345 (+5), 39 sono ospitati in terapia intensiva (-1) con nessun nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 9.657 persone.

