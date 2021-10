In Sicilia 264 nuovi casi di Covid e 13 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – I nuovi contagiati in Sicilia, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute, sono oggi 264 (+4), con 19.289 tamponi processati, dato che determina un tasso di positività in discesa all’1,36%. Sono 13 i morti (+8). Lievissimo incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 255 (+1), 48 (+5) i degenti ospitati nelle terapie intensive con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 6.544 persone.

(ITALPRESS).