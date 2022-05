PALERMO (ITALPRESS) – Sono 2.352 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore e 9 i decessi. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I dimessi/guariti sono 5.290, mentre gli attualmente positivi sono 2.526 in meno per un totale che scende a 90.341.

Photo credit: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).