In Sicilia 1.423 nuovi casi di Covid e 9 morti, aumentano i ricoveri

ROMA (ITALPRESS) – Balzo dei contagi in Sicilia. I nuovi positivi sono infatti 1.423, più del doppio rispetto alle 24 ore precedenti quando invece erano stati rilevati 608 nuovi contagi a fronte oggi di 31.904 tamponi processati e che determina un tasso di positività pari al 4,46%. Secondo i dati del ministero della Salute i decessi sono 9 (+3), i guariti 548 e gli attualmente positivi 866 in più portando il totale a 21.934. Lieve incremento dei ricoveri nei reparti ordinari, 538 (+10) e nelle terapie intensive, 67 (+4) con 8 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 21.934 persone.

(ITALPRESS).