In Sicilia 1.409 nuovi casi di Covid e 9 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Lieve decrescita dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi – secondo quanto rilevato dal ministero della Salute – sono 1.409, in calo di 82 con 21.519 tamponi effettuati, dato che determina un tasso di positività del 6,54%. Leggero calo dei decessi a 9 (-2). I guariti sono 841, mentre il numero degli attuali positivi cresce di 559 unità raggiungendo quota 25.506. In rialzo, anche se lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, 751 (+11), stabili le terapie intensive a 102 con 6 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 24.653 persone.

