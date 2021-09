In Sicilia 1.200 casi di Covid e 22 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia sempre prima per numero di nuovi

casi nonostante il calo dei contagi rispetto alle 24 ore precedenti. I nuovi positivi – secondo i dati forniti dal ministero della Salute e contenuti nel bollettino giornaliero – sono 1.200, in flessione di 148. I tamponi effettuati sono 18.260, numero che determina un tasso di positività in lievissima crescita al 6,57%. Decessi quasi stabili, 22 (+1), ma su questo numero la Regione Sicilia comunica invece che i deceduti sono avvenuti 1 ieri, 7 giovedì, 11 il 2 settembre, 1 il 22 agosto, 1 il 20 agosto e 1 il 12. I guariti sono 1.023, gli attualmente positivi crescono di 155 toccando il numero totale di 28.285. Lieve ricrescita dei ricoveri nei reparti ordinari (+6) a 848, e nelle terapie intensive (+2) a 117 con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 27.320 persone.

(ITALPRESS).