In Sicilia 1.143 nuovi casi di Covid e 6 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Superano quota mille i nuovi contagi Covid in Sicilia. Secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 1.143, dato superiore rispetto ai 789 registrati nelle 24 ore precedenti ma con il doppio dei tamponi processati, 32.502, e che finisce per fare scendere il tasso di positività al 3,51%. Si incrementano, anche se lievemente i decessi, 6 (+4). I guariti sono 576, gli attualmente positivi aumentano segnando un +564 e spingendo il dato complessivo su 15.107. Si conferma anche oggi la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, 346 (+7), lieve decremento delle terapie intensive a 46 (-2) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 14.715 persone.

(ITALPRESS).