Sono in distribuzione in queste ore le prime 3600 dosi del vaccino Janseen destinate alla Calabria. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, hanno preso in consegna i vaccini a Cosenza e stanno procedendo alla distribuzione sul territorio, raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Melito Porto Salvo.

La fornitura alle aziende sanitarie avverrà anche questa volta in collaborazione con l’Esercito italiano.