IN CONFINDUSTRIA REGGIO INCONTRO CON L’ARMA DEI CARABINIERI PER RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE TRA IMPRENDITORI E FORZE DELL’0RDINE

Visita del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Cesario Totaro, nella sede reggina di Confindustria, un servizio di prossimità fondamentale per dimostrare la presenza sul territorio, ma anche, e soprattutto, per rinsaldare sempre di più, quelli che sono i rapporti fra Confindustria e l’Arma dei Carabinieri, così come sottolineato dal presidente di Confindustria Reggio, Domenico Vecchio. “Siamo molto legati all’Arma dei Carabinieri e contiamo su di loro per lo sviluppo delle nostre aziende e dei nostri territori. Dobbiamo abbattere definitivamente il lugo comune che la Calabria sia solo terra di ‘ndrangheta, dicendolo ci facciamo solo del male. Noi con questo incontro – ha concluso il presidente – vogliamo dimostrare e portare all’attenzione di tutti che la città metropolitane di Reggio, Confindustria Reggio, cammina sempre in simbiosi con le forze dell’ordine, per lo sviluppo del territorio e per innalzare sempre di più il livello qualitativo delle nostre aziende”.

“I Carabinieri svolgono regolarmente un servizio di prossimità nei piccoli borghi come nelle grandi città, e allo stesso modo, lo fanno con gli imprenditori del territorio, in modo da mostrare anche i servizi che noi possiamo rendere all’economia del paese, nella fattispecie agli imprenditori, che dal canto loro, non si sentono soli nell’affrontare le sfide economiche a volte intralciate dalla presenza pervasiva della criminale organizzata”. Le parole del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Cesario Totaro.