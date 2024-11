Nel tardo pomeriggio, intorno alle 19, si è verificato un lieve tamponamento tra due auto su via Torino, a Roges di Rende, vicino all’incrocio con via Genova, in direzione Cosenza. Non ci sono stati feriti gravi.

Durante i rilievi dell’incidente e la gestione del traffico, in un tratto molto frequentato, si è creato caos. Un vigile urbano, presente per agevolare la viabilità, sarebbe stato aggredito da una persona. È stato necessario trasportarlo in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Annunziata e sono intervenuti anche i carabinieri di Rende.