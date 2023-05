Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone con il supporto della Sezione Aerea di Lamezia Terme, sotto la direzione del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, in due diverse operazioni di servizio volte al contrasto del traffico di esseri umani, hanno espletato articolate attività investigative finalizzate all’individuazione dei responsabili della condotta illecita di un motopesca con a bordo 136 migranti ed un motoveliero con 85, all’esito delle quali hanno fermato ed arrestato complessivamente quattro trafficanti uzbechi e kazaki, assicurandoli alla giustizia.

Le operazioni avvenivano sotto la direzione e lo stretto coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, svolte senza soluzione di continuità, sia in mare che a terra, attraverso specifiche attività d’indagine e approfondimenti grazie ai quali si evitava la possibilità che numerosi migranti potessero approdare sul lungomare di Crotone durante il periodo delle festività Mariane con gravi conseguenze per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le attività in mare avvenivano in cooperazione con gli assetti esteri dell’Agenzia Frontex e con le unità navali della Capitaneria di Porto che assicuravano una costante cornice di sicurezza.

Il tempestivo e silente intervento delle fiamme gialle a tutela dei cittadini e degli interessi pubblici ha permesso il prosieguo sereno delle festività, molto sentite dall’intera cittadinanza e dai paesi limitrofi.