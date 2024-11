“La presentazione da parte dell’Amministrazione Comunale, con enfasi eccessiva, del Masteplan della citta’ di Reggio, impone quale breve riflessione ed un paio di inevitabili domande.

E’ largamente noto che qualsiasi maggioranza in qualunque istituzione lavora per predisporre un documento strategico di medio – lungo termine all’inizio di una consiliatura. A maggior ragione, come in questo caso, trattandosi di un documento di programmazione territoriale e di reale valutazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, aggiornandolo progressivamente sulle base delle risorse successive o di eventi che ne impongano l’adeguamento.

Chiediamo al Sindaco ed all’Amministrazione, con quale pretesa immaginate, alla probabile fine del vostro ciclo, in una città la cui condizione è sotto gli occhi di tutti, uno scenario così lontano, addirittura dal 2030 al 2050?

Ma veramente pensate che i reggini abbiano l’anello al naso dopo aver subito tante vostre omissioni e scelte totalmente disancorate dalle reali esigenze, riducendola costantemente agli ultimi posti della qualita’ della vita nel Paese, grazie alla vostra conclamata incapacita’ ad affrontare anche l’ordinaria amministrazione?

E’ quanto afferma Candeloro Imbalzano, gia’ assessore e vice sindaco della citta’, nonche’ Presidente della Commissione “Bilancio, Attivita’ Produttive e Fondi Comunitari”, del Consiglio Regionale.

“ A prescindere dal fatto che questo documento strategico, relativamente volontario e quasi imposto oggi dall’Obiettivo “ POLICY 5” della politica di Coesione Europea, appare, purtroppo e ad essere benevoli, un modesto lavoro, perche’ si ignorano le scelte e le conseguenze pratiche irreversibili adottate in questi anni dall’Amministrazione in qualunque comparto ed i cui risultati, al centro come nei popolosi ed abbandonati quartieri satelliti, si toccano con mano.

D’altra parte si presenta solo a fine ottobre 2024, dopo ben sei anni e mezzo, un Documento in generale assai importante, quando gia’ il 16.6.2016, nel Patto per lo Sviluppo della Citta’, veniva approvato ed inserito l’intervento per la redazione del Masterplan, il 20.2.2017 veniva nominato il Responsabile del procedimento e, nell’atto modificativo dello stesso Patto sottoscritto il 27.2.2018, veniva reiterata la redazione definitiva del Masterplan.

Nelle more, allegramente e per fare solo qualche esempio eclatante , veniva stoppato nientedimeno che il Museo del Mare, salvo recuperarlo dopo piu’ di 5 anni, si cancellava la nuova Fiera Campionaria progettata dall’archistar Vittorio Gregotti, i cui elaborati erano stati approvati quasi definitivamente dagli organi tecnici anche regionali, ed i cui circa 10 milioni di euro venivano dirottati per il completamento di un Parco Lineare ancora oggi non fruibile e comunque finanziabile diversamente. Con la motivazione risibile ed ufficiale che il commercio ormai si fa on line, scambiando gli acquisti al dettaglio con i grandi Eventi fieristici, generatori di sviluppo e turismo d’affari, mentre l’area di Arghilla’, sede dell’opera, continua a rimanere catastroficamente degradata”, continua Candeloro Imbalzano.

“Ma veramente avete ancora la pretesa di disegnare il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, alla luce di questa fallimentare esperienza amministrativa, con centinaia di milioni non spesi o spesi in scelte illogiche e senza produrre un solo posto di lavoro definitivo, sacrificando anche comparti come quello delle “Manutenzioni stradali, fognarie ed idriche”, come abbiamo sempre sostenuto in questi anni? Rassegnatevi! Ci penseranno i reggini tra circa un anno a scegliere bene! Sara’ il Centro -Destra a voltare pagina, con un reale coinvolgimento delle associazioni economiche e produttive e di quelle sociali per delineare il futuro a breve – medio e lungo termine di una citta’ cosi’ bella ed accogliente. Sara’ un nuovo, illuminato Masterplan ad individuare le scelte piu’ oculate in tema di utilizzo del suolo, risorsa fondamentale per l’equilibrio dell’Ecosistema e del recupero della Biodiversita’, per contrastare veramente i fenomeni di dissesto, di degrado del territorio e di garanzia per una vera sicurezza idraulica delle fiumare, al centro come in periferia, da Catona a Pellaro, del tutto abbandonate. Pensera’ il Centro- Destra ad utilizzare virtuosamente le imponenti risorse regionali, nazionali ed europee da anni disponibili, per creare occupazione duratura ed uno sviluppo sostenibile a fronte dell’attuale desertificazione economica e sociale della citta’ , che puo’ ambire, al contrario, a ridiventare un invidiabile punto di riferimento per il Paese e l’intero Mediterraneo”, conclude Candeloro Imbalzano.