Di Clemente Corvo

Nella giornata di ieri, l’assessore allo sport e

Vicesindaco di Gioia Tauro, Antonino Parrello, ha partecipato a un importante

riunione presso il Cesare Giordano insieme agli atleti della squadra locale, al

nuovo allenatore Mario Dal Torrione, subentrato dopo le dimissioni di Mancini,

e ai vertici societari. Un incontro che ha visto Parrello esprimere, ancora una

volta, la piena disponibilità dell’amministrazione comunale nel sostenere la

squadra in vista del campionato di Eccellenza 2024-2025.

Fin dal suo insediamento, l’amministrazione comunale ha

mostrato un impegno concreto nei confronti della società calcistica. Alla

riunione tenutasi presso la Smec, i rappresentanti della Gioiese avevano

sollevato la necessità di adeguare la struttura del Polivalente, rendendola

idonea per la stagione sportiva. La risposta dell’amministrazione non si è

fatta attendere: il Vicesindaco e il suo team hanno lavorato per mettere in

sicurezza la struttura, rifacendo il manto erboso e rispettando tutte le

richieste della FIGC.

Ora, però, emergono nuove criticità legate alla gestione

della società sportiva. Durante la riunione, Parrello ha dichiarato di aver

appreso di alcune difficoltà che la società sta affrontando, tra cui i mancati

accordi con alcuni calciatori. Con la consueta trasparenza e volontà di

dialogo, il Vicesindaco ha annunciato l’intenzione di convocare un incontro con

i vertici della Gioiese per chiarire la situazione e cercare soluzioni che

permettano alla squadra di affrontare la stagione in tranquillità, come previsto

fin dall’inizio.

L’amministrazione comunale ha già dimostrato la sua

prontezza nel supportare la squadra. Questa stessa mattina, la dirigenza della

Gioiese ha richiesto l’utilizzo del campo polivalente per la prossima partita

contro il Cittanova, e la risposta è stata immediata: la richiesta è stata

prontamente accolta, confermando ancora una volta l’attenzione e la

collaborazione del Comune verso la squadra.

Il Vicesindaco Parrello ha così ribadito l’importanza di

una gestione chiara e coesa per il futuro della Gioiese, sottolineando il ruolo

dell’amministrazione comunale come partner attivo e disponibile. Ora,

l’attenzione è rivolta al prossimo incontro con i dirigenti della società, con

l’obiettivo comune di garantire un campionato sereno e competitivo per tutta la

comunità di Gioia Tauro.