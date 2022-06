Il vice Ministro dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, ha partecipato stamani al tavolo Abramo Customer Care , diretto da Roma dal Dott. Luca Annibaletti, presenziando ai lavori dalla Prefettura di Crotone. Erano presenti , oltre al Prefetto, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, il Questore, Dott. Marco Giambra, il Presidente della Provincia di Crotone, Dr. Sergio Ferrari , il Sindaco di Crotone , Ing. Vincenzo Voce, l’Avv. Giuseppe Donnici e la deputata M5S Elisabetta Barbuto che, unitamente ai suoi colleghi calabresi Annalaura Orrico, Paolo Parentela e Dalila Nesci, aveva chiesto ripetutamente la prosecuzione dei lavori del tavolo in seguito all’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria. In collegamento on line i commissari giudiziali, le rappresentanze sindacali e le rappresentanze della Regioni Calabria, Lazio e Sicilia.

” Sono molto contenta che il Vice Ministro abbia ritenuto necessario presiedere il tavolo da Crotone” ha dichiarato la deputata Barbuto “E’ un segnale molto importante che dimostra l’attenzione del Ministero non solo per la vicenda Abramo, ma anche per tutta la comunità crotonese così come, d’altronde, testimoniato anche dal confronto con una rappresentanza dei lavoratori, prima dell’avvio del tavolo tecnico. Si è parlato di clausole sociali e della loro applicabilità nonchè della gestione della procedura e dei tempi tecnici della stessa sia in relazione all’accertamento del passivo sia in relazione alle operazioni di cessione dell’azienda le cui modalità operative sono state illustrate nel programma di liquidazione depositato dai Commissari, presso il MISE, il 6 giugno u.s. e che dovrà essere approvato entro i successivi 30 giorni. Positiva anche la notizia comunicata da uno dei Commissari sul rinnovo del rilascio del DURC fino ad ottobre che consentirà la partecipazione della società in A.S. alle gare per l’attribuzione della commesse impedendo che, di fatto, il valore del compendio aziendale venga depauperato”

“Voglio ringraziare” conclude la parlamentare crotonese ” il Vice Ministro Todde, anche a nome dei miei colleghi calabresi, non solo per la sua presenza a Crotone, ma anche per avere prospettato un orizzonte più vasto che privilegia la formazione e la riqualificazione dei lavoratori la cui professionalità , acquisita nel corso degli anni, non può essere dispersa, ma utilmente impiegata in nuovi settori, oggi in via di espansione e che richiedono personale estremamente qualificato. Ritengo oggi di poter dire che attendiamo fiduciosi gli sviluppi della vicenda sulla quale continueremo ad esercitare la massima attenzione”.