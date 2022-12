Con Ordinanza ex artt. 408-411 c.p.p., emessa in data odierna, il G.I.P. del Tribunale di Palmi, Dott.ssa F. Giovinazzo, dopo articolata discussione della difesa del Sindaco di Taurianova, Avv. Rocco Biasi, accoglieva pienamente la richiesta di archiviazione nei confronti di quest’ultimo, per come proposta dal Pubblico Ministero, rigettando interamente l’opposizione a suo tempo avanzata dal querelante, Dott. Domenico Amuso.

I fatti risalgono alla campagna elettorale del 2020, precisamente al 10 settembre, allorquando durante una diretta on-line dell’attuale testata giornalistica Approdo Calabria, avente ad oggetto un confronto politico tra due candidati alla carica di Sindaco del Comune di Taurianova, l’Avv. Rocco Biasi ed il Dott. Filippo Speranza, il Dott. Amuso, contestualmente presente alla diretta streaming ed intervenendo in chat, inviava un messaggio a quest’ultimo candidato, che veniva trasmesso sul monitor visibile da tutti i partecipanti alla diretta e da qui nasceva una discussione, in seguito alla quale il Dott. Amuso sporgeva formale denuncia-querela nei confronti dell’Avv. Rocco Biasi per il delitto di diffamazione ex art. 595 c.p..

Espletata una copiosa attività di indagine, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Palmi, emetteva richiesta di archiviazione nei confronti dell’Avv. Rocco Biasi.

Alla suddetta richiesta di archiviazione, veniva proposta opposizione da parte del Dott. Amuso. All’odierna udienza, il G.I.P. del Tribunale di Palmi, in accoglimento della tesi sostenuta dal collegio difensivo, composto dall’Avv. Alfredo Giovinazzo e dall’Avv. Salvatore Petullà, disponeva l’archiviazione del procedimento penale, proprio sulla base dei rilevi fattuali e giuridici evidenziati dai predetti legali.

Ricevuta la notizia, l’attuale Sindaco del Comune di Taurianova ha espresso soddisfazione, ringraziando i propri legali per gli sforzi profusi e dichiarando come bisogna credere sempre nella Giustizia.