«La prima edizione del “Trofeo dei Due Mari”, organizzato dall’associazione Triathlon Reggio Calabria di Alberto Adamo e Fabio Vazzana, è stato un vero successo. Ancora una volta, il binomio sport e turismo, da sempre sostenuto dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, si è rivelato vincente». E’ quanto afferma Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo Sport, sottolineando «la partecipazione di 85 atleti provenienti da Calabria, Sicilia, Puglia e Campania che si sono sfidati in gare di corsa, nuoto e ciclismo nel circuito che da Piazza Indipendenza prosegue verso l’area del Tempietto, passando da Rada Giunchi». «Uno scenario davvero unico – ha aggiunto Latella – ha fatto da cornice a prestazioni di assoluto rilievo e spessore. I complimenti vanno al vincitore, Diego Santoro della Triathlon Reggio Calabria, a tutti i partecipanti ed all’unica donna che ha preso parte alla gara, Clara Vaccaro, prefetto della nostra città».

«In tanti – ha continuato – si sono riuniti sul lungomare monumentale “Italo Falcomatà” per assistere e sostenere gli atleti di questa leggendaria sfida che, per la prima volta, ha fatto capolino a Reggio Calabria. Appassionati e curiosi, dunque, hanno spinto gli sportivi lungo i 750 metri di nuoto, i 20 chilometri di bicicletta ed i 5 chilometri di corsa».

«Reggio Calabria – ha proseguito il consigliere Latella – si conferma, ancora una volta, come grande palcoscenico e luogo ideale per ospitare importanti manifestazioni sportive. Quello allestito da Adamo e Vazzana, cui va il nostro più sentito ringraziamento, è stato davvero un evento incredibile per una comunità che ha davvero tanta voglia di sport».

«Proprio attraverso lo sport – ha concluso Giovanni Latella – si possono costruire percorsi virtuosi di crescita e di sviluppo economico. In questo caso, abbiamo conosciuto un movimento vivo, attrattivo, che intorno al Triathlon è riuscito a catalizzare un’attenzione sempre più crescente. Sono arrivati in città atleti da ogni parte del Mezzogiorno che hanno dato vita ad una sfida incredibile in uno degli scenari più suggestivi ed incantevoli dell’intera penisola italiana. La gara è stata davvero spettacolare e, già da adesso, ci metteremo a lavoro per non far mancare il giusto supporto istituzionale ad un evento che potrà e dovrà affermarsi in città e nel calendario sportivo nazionale».