“Il teatrino surreale e indecente offerto nell’ultima settimana sulla questione del commissariamento è una offesa alla dignità dei calabresi. La sanità in regione è stata prima commissariata e poi abbandonata. Il Governo è in evidente difficoltà e non riesce a individuare la persona giusta per ricoprire un ruolo così delicato come quello di commissario regionale. Credo sia giunta l’ora di dire basta con l’approccio neocolonialista secondo cui la Calabria è una terra da civilizzare. Il disinteresse con cui stanno affrontando il tema, lo reputo un offesa ai calabresi e anche a me. Per uscire da questa imbarazzante situazione non basta essere un manager o avere origini calabresi, quella terra la devi certamente conoscere ma soprattutto amare. Si scelga di valorizzare le figure del territorio di alto profilo etico e professionale che operano già sul territorio e che possano e vogliano dare in maniera incisiva il loro contributo alla propria terra. Il governo, è evidente, non è in grado di gestire il commissariamento, restituisca la sanità ai calabresi. E’ la scelta più saggia da fare” – questo è l’accorato appello di Giusy Versace per la sua amata Calabria.