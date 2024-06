Di Ruben Curia

INCREDIBILE ! Il Tavolo ministeriale mette una pietra tombale sull’ Emodinamica già prevista presso il Presidio Ospedaliero di Polistena !!

È stato pubblicato il verbale della riunione dell’11 aprile scorso del Tavolo Tecnico dei Ministeri della Salute e dell’Economia con la Regione Calabria in cui : ” Si prescrive l’eliminazione della previsione di attivazione di Strutture di Emodinamica laddove attualmente ubicati punti di Elettrofisiologia, con l’eccezione del P.O. di Locri”.

È un atto gravissimo che lascia l’intera Piana di Gioia Tauro e parte della provincia di Vibo senza la possibilità di attivare l’Emodinamica a Polistena.

La solita cieca burocrazia ministeriale che con il Piano di rientro sta devastando la sanità calabrese, vedi la vicenda delle Unità Operative Complesse Ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile ancora non attivate per i nostri bambini che sono costretti a farsi curare fuori Regione.

La vicenda dell’Emodinamica negata a Polistena è VERGOGNOSA perché abbiamo la fortuna di avere un’ equipe guidata magistralmente dal dottore Vincenzo Amodeo che era venuto volentieri a Polistena per attivare l’Emodinamica e che per la burocrazia regionale ed aziendale aveva visto dei continui rinvii, qualora fosse stata attivata si sarebbe salvata dai tagli economicisti ministeriali ( SIC!!).

Questa burocratica decisione non può essere accettata né dalla Regione, né dalla Conferenza dei Sindaci, né dalle Associazioni!, né dalle forze sociali!

Comunità Competente chiede un forte impegno di tutti aldilà degli schieramenti politici perché con la salute dei calabresi non si scherza!

Rubens Curia

Portavoce Regionale di Comunità Competente