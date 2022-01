Ennesima designazione prestigiosa per il fischietto taurianovese Luigi Alessi, che questa sera sarà impegnato nella conduzione della gara di Supercoppa Italiana tra i campioni d’Italia del Pesaro e la Feldi Eboli al Pala Sele, casa dei campani, in diretta su Sky Sport Calcio HD a partire dalle 20.30. Assieme a lui saranno impegnati Ronca di Rovigo e Minichini di Ercolano, con Marino di Agropoli al crono.

Sempre più importanti le designazioni di Alessi, che nella scorsa stagione aveva diretto la prima semifinale scudetto tra i veneti della Came Dosson ed i siciliani della Meta, ma che vanta in carriera anche i Quarti 2 Serie A 2019 Maritime-Acqua&Sapone; Quarti 1 Serie A 2018 PesaroFano-Aqua&Sapone; Quarti 1 Serie A 2017 Latina-Pescara; Finale and A2 2016 Augusta-Imola. Semifinale and A2 2015 Augusta-Isola; Semifinale rit A2 2014 Sestu-Cagliari; Finale and serie B 2013 Grosseto-Salinis. Come Supercoppa, invece, ricordiamo il reggino Carmelo Loddo dirigere Acqua&Sapone-Napoli nel 2019.