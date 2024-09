Si è insediato con funzioni di Direttore della S.I.S.C.O. di Reggio Calabria, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dott. Salvatore Avvento che prende il posto del dott. Giuseppe Izzo. Il dott. Avvento, 42 anni, originario di Taurianova, laureato in Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 2007, terminato il biennio di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, viene assegnato alla Questura di Trapani, dove assume l’incarico di vice dirigente del Commissariato di P.S. di Marsala e di responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria.

Trasferito alla Squadra Mobile di Trapani, assume l’incarico di funzionario addetto alle Sezioni IV (Delitti contro il patrimonio e la P.A.) e V (Antidroga), conducendo numerose indagini culminate con l’esecuzione di più provvedimenti restrittivi a carico di articolati sodalizi dediti alla commissione di reati predatori e al narcotraffico.

Nominato vice dirigente della Squadra Mobile di Trapani, conduce complesse indagini incardinate presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, occupandosi, nell’ambito del contrasto a cosa nostra, della cattura di pericolosi latitanti, di narcotraffico internazionale e dei legami tra le consorterie siciliane e le ‘ndrine reggine.

Trasferito a Caltanissetta, assume la dirigenza della Sezione Criminalità Organizzata della locale Squadra Mobile, occupandosi, in particolare, di delicate indagini afferenti al periodo post-stragista e di contrasto alle consorterie mafiose (cosa nostra e stidda) operanti nella provincia.

Nominato Direttore della S.I.S.C.O. (Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo) di Caltanissetta, ne cura l’avvio e conduce indagini culminate in maxi blitz a carico di soggetti organici alle consorterie mafiose delle province di Caltanissetta e di Enna.

Dal 13 settembre 2024, è il nuovo Direttore della S.I.S.C.O. di Reggio Calabria.

Avviate nel gennaio del 2023, le S.I.S.C.O. sono sezioni investigative periferiche alle dirette dipendenze del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, istituite ove hanno sede i Distretti di Corte d’Appello per il contrasto alla criminalità organizzata.

