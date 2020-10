Come da prasi adesso a guidare la Giunta regionale della Calabria sarà Nino Spirlì in qualità di vicepresidente della governatrice scomparsa questa notte.

Le attività istituzionali devono andare avanti ed ecco che scatta una sorta di “emergenza” anche per il crescente numero dei contagi che sta colpendo la Calabria, ieri ci sono stati 60 nuovi contagi ed è un numero che purtroppo tenderebbe ad aumentare.

Nino Spirlì appartiente alla Lega di Matteo Salvini, “folgorato” negli ultimi anni sulla via di Alberto da Giussano, fondatore insieme ad altri di “Cultura Identità”.

Autore di due libri ed ha collaborato con la trasmissione Forum di Mediaset negli anni passati, ritornato a Taurianova, da qualche tempo vive nella cittadina pianigiana.

A lui il compito di portare a nuove elezioni la Calabria dopo gli adempimenti di rito istituzionali.

La dichiarazione del vicepresidente Nino Spirlì

“Con Jole perdo un’amica fraterna, una parte della mia famiglia, una meravigliosa complice di tanti progetti, di tanti sogni per questa nostra Calabria. Sogni che condividevamo fin dal primo giorno della nostra amicizia. Perdo il presidente della Regione che ho sempre desiderato. Perdo una parte di me. Con Jole dico addio a una parte del mio entusiasmo, perché con lei abbiamo imparato a condividere tutto, come buoni fratelli, a volte litigando un po’, ma il più delle volte sorridendo. Era una donna ironica, curiosa, simpatica, eccentrica, artistica, fantasiosa, lungimirante. La Calabria perde un grande governatore. Mi auguro che, oggi – continua –, tutti i calabresi siano uniti in questo immenso dolore. È morta una guerriera, una politica che ha fatto della tutela dei diritti delle donne una bandiera e che non si è mai piegata a strapoteri di alcun genere. Noi, per quanto nelle nostre possibilità, lavoreremo senza sosta per portare a termine il progetto politico di Jole. Non sarà facile, senza di lei. Non saranno giorni semplici quelli che ci vengono incontro, ma faremo di tutto per non disperdere il suo patrimonio umano, politico e amministrativo”.

Il vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, da oggi guiderà la Regione Calabria fino alle prossime elezioni regionali che dovranno essere indette entro i prossimi 60 giorni.

(GiLar)