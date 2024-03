La Lega Calabria sta vivendo un momento di crescita straordinaria grazie al meticoloso lavoro svolto dal commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno.

Appena incaricato da Matteo Salvini, attuale Vice Premier del Governo e Ministro delle Infrastrutture, come nostro Commissario, Saccomanno si è trovato di fronte a una situazione di disorganizzazione totale. Tuttavia, con determinazione e impegno, ha trasformato un partito praticamente inesistente dal punto di vista organizzativo in una forza politica radicata in tutte le province della Calabria.

Nel 2021, su un totale di 950 persone (715 sostenitori e 235 militanti), i sostenitori rappresentavano il 75.26% e i militanti il 24.74%. Nel 2022, su un totale di 1376 persone (981 sostenitori e 395 militanti), i sostenitori costituivano il 71.31% mentre i militanti il 28.69%. Nel 2023, su un totale di 2346 persone (1536 sostenitori e 810 militanti), i sostenitori rappresentavano il 65.48% e i militanti il 34.52%.

Le percentuali di crescita per i sostenitori sono circa del 37.06% (2021-2022) e del 56.28% (2022-2023), mentre per i militanti sono circa del 68.09% (2021-2022) e del 105.06% (2022-2023).

Uno dei principali punti di forza della Lega Calabria è l’organizzazione territoriale impeccabile che è diventata una squadra coesa e che ha permesso l’apertura di nuove sezioni e la celebrazione di congressi con la partecipazione di tutti i militanti. Questo impegno ha portato a risultati tangibili, con la presenza di tantissimi amministratori locali, Sindaci e Consiglieri Comunali, di cinque consiglieri regionali:

Pietro Molinaro

Filippo Mancuso (che riveste la carica di Presidente del Consiglio Regionale)

Pietro Raso

Filippo Gelardi (Capogruppo in Consiglio regionale)

Giuseppe Mattiani

e rappresentanti in varie istituzioni, tra cui un assessore con deleghe cruciali in Politiche Sociali e Trasporti, Emma Staine, il Commissario Aterp Calabria, Maria Carmela Iannini e il Commissario Sorical Cataldo Calabretta.

Ma i successi non si fermano qui. La Lega Calabria vanta anche una forte presenza parlamentare, con due parlamentari:

Simona Loizzo

Domenico Furgiuele (vice capo gruppo dei parlamentari Lega alla Camera)

e una senatrice

Tilde Minasi

che difendono con determinazione i settori strategici del turismo, dell’agricoltura e della Sanità pilastri dell’economia calabrese. Grazie alla coerenza e alla determinazione del partito, questi settori sono stati difesi a livello europeo quando gli altri partiti hanno voltato loro le spalle.

In Calabria, grazie al grande impegno del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che attraverso il suo Ministero ha svolto un ruolo fondamentale e significativo per la crescita della nostra regione, sono previsti imponenti investimenti per migliorare le infrastrutture e promuovere lo sviluppo economico. Ecco alcuni dettagli:

Strade e Autostrade:

È pianificato un piano di investimenti complessivo di 12,8 miliardi di euro per strade e autostrade in Calabria.

Di questi, 3 miliardi di euro sono già stati stanziati per la SS106 Jonica, con un investimento totale di circa 9 miliardi di euro.

Questi investimenti mirano a migliorare le reti stradali e autostradali nella regione.

Rete Ferroviaria:

Per la rete ferroviaria, sono programmati investimenti per 34,8 miliardi di euro in Calabria.

Tra questi, 16 miliardi di euro sono già stati finanziati.

Alcuni progetti includono la Salerno – Reggio Calabria, l’adeguamento tecnologico della linea Battipaglia e Reggio Calabria, nonché la Variante di Cannitello.

Questi investimenti rappresentano un impegno significativo per lo sviluppo delle infrastrutture e l’economia della regione.

Con un incremento costante di sostenitori e militanti negli ultimi anni, la Lega Calabria si presenta come un partito forte e battagliero, pronto a ottenere ottimi risultati alle prossime elezioni europee. Grazie all’impegno di tutti i suoi rappresentanti, eletti, sostenitori e militanti, la Lega Calabria si distingue come un punto di riferimento per i calabresi che cercano difesa e sostegno per il loro futuro.

In conclusione, il lavoro straordinario di Giacomo Francesco Saccomanno come commissario regionale sta portando la Lega Calabria verso traguardi importanti e una rinnovata fiducia da parte dei cittadini. Il futuro della Calabria è nelle mani di coloro che credono nel cambiamento e nell’impegno per il bene comune. Votare Lega significa difendere un’identità forte e un futuro prospero per la nostra regione.