Il sindaco Nicola Fiorita ha effettuato questa mattina un sopralluogo sull’impianto di depurazione ubicato alle porte del quartiere Lido. A due giorni dalla proclamazione, dunque, il primo cittadino ha dato seguito all’impegno assunto di affrontare i temi più urgenti, legati anche, ma non soltanto, alla stagione balneare appena iniziata.

“Ci aspettiamo che nel giro di qualche giorno la situazione migliori – ha detto Fiorita. Poi, tra una decina di giorni, sarò di nuovo qua per verificare se effettivamente i miglioramenti attesi ci sono, se tutto sta funzionando come deve e se si stanno producendo i risultati che vogliamo”.

“Il sopralluogo di oggi – ha spiegato Fiorita – ha avuto lo scopo di accertare se i lavori avviati sono stati ultimati e se si poteva fare qualcosa d’altro. A questo proposito, c’è una determina del primo luglio che dispone un servizio straordinario di oli e grassi al depuratore. Questa determina ci consente di aggiungere un ulteriore tassello. Abbiamo dunque disposto subito un ulteriore intervento che dovrebbe migliorare la situazione. Verificheremo se questi lavori produrranno i risultati preventivati”.

Fiorita ha anche comunicato di avere scritto al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, “allo scopo – ha precisato – di sollecitare un’attenzione che ci consenta di poter disporre delle risorse tecniche ed economiche per procedere ad un monitoraggio degli effetti dei lavori disposti e di quest’ultimo tassello che abbiamo posto. L’obiettivo, naturalmente, è non solo dare una risposta immediata ma anche verificare tutte le condizioni affinché i disagi che stiamo registrando quest’anno non si ripresentino l’anno prossimo. Questo è tutto ciò che si può fare e che abbiamo fatto in questo momento. Sicuramente l’impegno fattivo è l’attenzione sul tema del depuratore saranno costanti”.