“Auguri di buon lavoro al nuovo Esecutivo e al presidente del Consiglio Mario Draghi. Ora subito al lavoro per dare le risposte che i cittadini hanno atteso in queste lunghe settimane di instabilità: su tutte il piano vaccinale e la spesa dei fondi del Recovery Plan. Su questi temi il nuovo Governo misurerà la sua capacità di dare riscontri concreti, portando l’Italia fuori dalla crisi pandemica, sia sotto l’aspetto dei rischi sanitari che per ciò che riguarda gli effetti socioeconomici.

Da Sindaco mi auguro che in questi processi sia tenuto in considerazione il ruolo del Mezzogiorno e delle Città, anche attraverso la creazione, all’interno del Governo, di un punto di riferimento per le gli enti e le autonomie locali”. Lo dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria e presidente di Ali Calabria Giuseppe Falcomatà.