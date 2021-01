“Il Sindaco Falcomatà ha chiesto di incontrarci. Non faremo sconti nell’interesse della collettività”

In un tempo segnato da una crisi sanitaria storica e da un conseguente

blocco dell’intero comparto economico, ci saremmo aspettati un

approccio più determinato e più incisivo, da parte di

un’amministrazione investita di un mandato ‘di continuità’. Lo abbiamo

detto a gran voce e nelle sedi opportune. Siamo scesi in piazza per

sintetizzare il grido di resistenza di lavoratori e cittadini e non

certo una smania autoreferenziale. L’apertura del Sindaco Falcomatà ad

incontrare Cgil, Cisl e Uil è di certo un primo passo per la

realizzazione concreta di un percorso di confronto, su temi e

contenuti di un documento programmatico presentatogli in tempi non

sospetti. Certo è: non faremo sconti a chi ha il dovere di risollevare

Città e Metrocity da un torpore amministrativo, politico e sociale. A

lui chiederemo in che termini e su quali basi solide ragionare sul

futuro della città. Chiederemo spiegazioni su una faccenda che ha

impatti fortissimi sulla questione morale, che ha riguardato

l’esercizio democratico delle elezioni, e per il quale ci saremmo

aspettati una presa di posizione netta da parte delle forze politiche.

Da maggioranza e da minoranza. Infine, aspettiamo di capire i risvolti

giudiziari di questo ‘tsunami’, perché com’è nel nostro stile,

rispettiamo il lavoro della magistratura, affinché, nella massima

serenità e celerità, faccia piena luce su fatti che se confermati,

rappresenterebbero un’onta per la nostra martoriata città. Occorre

credibilità ed un approccio indissolubilmente etico alla cosa

pubblica, perché i cittadini non ce la fanno più; sono sfiduciati e

stanchi di assistere al decadimento di Reggio Calabria: una picchiata

verso il basso dal punto di vista morale, politico e sociale. Il loro

sconforto è plausibile ma non deve prendere il sopravvento sulla

speranza di rinascita di cui ha realmente bisogno la nostra comunità.

Avanti dunque, con coraggio, chiarezza e determinazione

#ripartireggio noi spingiamo forte sull’acceleratore!

Cgil Reggio Calabria Cgil Piana di Gioia Tauro Cisl Reggio

Calabria Uil Reggio Calabria

Gregorio Pititto Celeste Logiacco

Rosi Perrone Nuccio Azzarà