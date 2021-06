Si è svolto, nelle stanze di Palazzo San Giorgio, un incontro fra il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora alla Cultura Rosanna Scopelliti, ed i vertici dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, rappresentati dalla direttrice Maria Daniela Maisano, dalla presidentessa Francesca Maria Morabito e dal componente del Cda Ottavio Amaro.

«Un confronto importante», l’ha definito l’assessora Scopelliti per «ragionare insieme e continuare una proficua collaborazione che porterà benefici al territorio ed alla numerosa platea di studenti che frequenta il prestigioso plesso di via XXV Luglio».

Una sinergia che coinvolge anche la Città Metropolitana e che, secondo la delegata della giunta Falcomatà, è destinata «alla valorizzazione di un’eccellenza culturale del nostro territorio».

«Ci siamo confrontati – ha spiegato l’assessora Scopelliti – proprio su quelli che possono essere gli spunti di crescita più interessanti, condividendo il massimo impegno rivolto allo sviluppo di un’istituzione che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero comprensorio metropolitano».

Si è, dunque, avviato un percorso di collaborazione che, nelle prossime settimane, porterà i rappresentati del Comune, della Città metropolitana e dell’Accademia delle Belle Arti a ritrovarsi per provare a concretizzare le idee emerse durante il confronto a Palazzo di Città.