Il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, dice no al Parco Eolico offshore nel Golfo di Squillace a largo di Punta Stilo. Il progetto proposto dalla società “Parco Eolico Flottante Enotria”, che prevede 37 aerogeneratori galleggianti, alti più di 300 metri ciascuno, sfruttando fondazioni flottanti ancorate al fondale marino, per una potenza complessiva di 555 MW, rappresenta per il primo cittadino una minaccia per un intero territorio caratterizzato da un ricco patrimonio naturalistico e ambientale che ne rappresenta sicuramente il vero punto di forza.

Il rischio è dunque che la flora e la fauna dell’area interessata dalla mega struttura possano essere compromesse oltre a deturpare un paesaggio dalla straordinaria bellezza, senza considerare gli scarsi vantaggi che il territorio potrebbe trarne in termini economici e di sviluppo. Per questi motivi è necessario, secondo il sindaco Vacca, attivarsi prima che sia troppo tardi, così come anche altri sindaci del comprensorio stanno facendo, chiedendo l’interessamento della Regione Calabria, delle associazioni e dei cittadini che hanno a cuore le sorti del territorio.

Daniele Vacca

Sindaco di Soverato