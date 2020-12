L’Amministrazione Comunale di Roccaforte del Greco intende esprimere, a nome della Comunità Roccafortese, il più sentito ringraziamento al Segretario Generale FAI CISL di Reggio Calabria, Romolo PISCIONERI, ed al Responsabile Territoriale FAI CISL, Mario MASSARA, a seguito della donazione di pratiche medico/sanitarie su attività di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID 19 che ha visto coinvolti anche i comuni di Bova, Bova Marina, Condofuri e Roghudi.

La piena consapevolezza e conoscenza dei disagi, provocati da una crescente povertà, presente in tante nostre comunità, marginali, periferiche e svantaggiate, di un entroterra che continua a spopolarsi, nonché pressate dall’acuirsi della pandemia, si sono concretizzate in interventi importanti e necessari per le popolazioni residenti.

Un aiuto concreto è sicuramente dimostrazione di vicinanza e di affetto nei confronti di chi, in questo momento di grande difficoltà, ha più bisogno di solidarietà rispetto ad altri.

Non è la prima volta che la detta Organizzazione Sindacale dimostra grande sensibilità ed attenzione nei confronti dei cittadini dell’Area Grecanica, con una presenza capillare e costante sui territori a tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori, oltre che ad essere fornitrice di servizi essenziali.

Gli stessi dirigenti sindacali FAI CISL, Piscioneri e Massara, da tempo sono protagonisti di iniziative e progetti di sviluppo territoriale in sinergia con gli amministratori locali.