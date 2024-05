Secondo i dati ISTAT e dell’Osservatorio sul precariato diffusi dall’INPS a gennaio

2024, i precari risultano essere circa 3 milioni e fino a settembre 2023 , in base ai dati

INPS, sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato o precario

513.411 lavoratori. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di

Prestazione Occasionale (CPO) a gennaio 2024 si attesta a poco meno di 15.000

unità, in aumento del 27% rispetto allo stesso mese del 2023 e l’importo medio

mensile lordo della remunerazione effettiva risulta pari a 248 euro. La straordinaria

mobilitazione di oggi, alla quale partecipo come sindaco, spiega Michele Conìa,

sindaco e consigliere metropolitano, è un fatto incoraggiante perché prova ad

intercettare esigenze reali presenti in tutto il mondo del lavoro, precarizzato e

frammentato. Ogni giorno continuiamo a leggere di attacchi alle istanze e lotte dei

lavoratori e delle lavoratrici, storie di uomini e donne, giovani e meno giovani,

stranieri e italiani che muoiono di lavoro spesso precario e irregolare; la flessibilità

che nasceva per dare libertà alle persone ha finito invece per renderle schiave. La

priorità sarà quella di abbattere il precariato e ridare dignità lavorativa a tutto quel

mondo di mezzo di lavoratori sottopagati e sfruttati, per ridurre le disuguaglianze e

aumentare i diritti per tutti e tutte, allo stesso modo”. Il sindaco Conìa non si limita

ad individuare le criticità ma propone soluzioni:” Contro questo modello

inaccettabile occorrono scelte coraggiose come il rilancio dei salari con l'istituzione

di un meccanismo per adeguarli all’inflazione, il contrasto alla precarietà e allo

sfruttamento attraverso maggiori investimenti pubblici nella scuola, nella sanità e nei

trasporti; opporsi alla privatizzazione, alla mercificazione e allo smantellamento dei

servizi pubblici essenziali, dei settori fondamentali, di pubblica utilità e delle

infrastrutture e per l’uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio

nazionale; tutelare i lavoratori immigrati, contro ogni discriminazione di genere e

per una vera parità salariale, occupazionale e dei diritti delle donne, nei luoghi di

lavoro e nella società”. Dal Rapporto Caritas 2023 su povertà ed esclusione sociale in

Italia dal titolo "Tutto da perdere” emerge che avere un lavoro non è più sufficiente per

vivere una vita dignitosa e i dati nazionali evidenziano lo svantaggio del

Mezzogiorno e dei piccoli comuni con meno di 50mila abitanti: 8,8% di persone in

povertà assoluta a fronte del 7,7% delle aree metropolitane. “Con l’inaccettabile

progetto dell’autonomia differenziata, queste diseguaglianze, saranno destinate ad

aumentare e cristallizzarsi” sottolinea il sindaco di Cinquefrondi, primo comune in

Italia che nel 2018 ha adottato una delibera contro l'attuazione del federalismo fiscale

e avviando, nell’aprile successivo, il ricorso contro il sistema di perequazione del

Fondo di solidarietà comunale, invitando gli altri comuni a fare altrettanto e

raccogliendo 600 adesioni. “Legato al tema del lavoro c'è poi quello ineludibile

della sicurezza”, continua Conìa. “Infatti all’indomani della Giornata internazionale

della sicurezza e Salute sul lavoro, con rabbia e tristezza apprendiamo le tragiche

notizie degli eventi luttuosi delle morti sul lavoro: basti pensare che a febbraio

2024 i morti sul lavoro sono già 119, il 19% in più rispetto allo stesso periodo 2023.

Impressionanti i numeri di decessi nel Catanzarese, maglia nera a livello nazionale

con 4 morti bianche dall’inizio dell’anno. E il pensiero corre commosso alla tragedia

che si è consumata ieri nel Palermitano. Fino a quando i lavoratori continueranno

ad essere ostaggio del ricatto occupazionale e del precariato spinto, non potranno

mai dirsi di essere al sicuro nei luoghi di lavoro. Per questo chiediamo anche il

rafforzamento della sicurezza dei lavoratori, dei sistemi ispettivi e del ruolo delle

RLS. Basta precarietà e sfruttamento! Basta alla logica di lavoratori e lavoratrici

“usa e getta”! Chiediamo, conclude Michele Conìa, la stabilizzazione e il

riconoscimento del giusto inquadramento di lavoratori e lavoratrici in coerenza con

le mansioni amministrative svolte”.