Il Sindacato Itamil Esercito incontra il Governatore della Regione Calabria, Occhiuto

Una delegazione del Sindacato Itamil Esercito Regione Calabria composta dal Segretario Regionale Marco Antonio Paola, dalla Vicesegretaria Regionale Graziella Vallone e dal Coordinatore Provinciale di Cosenza Giuseppe La Rosa, con la presenza del Presidente/Cofondatore Sandro Frattalemi, ha incontrato il Presidente Roberto Occhiuto in un clima cordiale e disteso, grazie all’intermediazione della D.ssa Flora Sculco, si è parlato dei progetti in atto per il rilancio della nostra regione in questo conteso il sindacato Itamil ha esposto le reali aspettative del personale e presentato il lavoro svolto finora dal Sindacato.

Le tematiche affrontate sono state molteplici ma ci siamo posti come obbiettivo il benessere del personale proponendo alcune idee progettuali al fine di colmare le carenze strutturali insistenti in Calabria.

L’incontro è stato proficuo e ha dato il via a successivi incontri nei prossimi mesi con la promessa del governatore di portare le nostre istanze al governo e in prima persona al ministro della difesa Guido Crosetto.