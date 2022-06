Il silenziatore dello Stato italiano alla fine ha vinto. La giustizia nel nostro Paese, va bene, non deve subire cambiamenti, per ordine del partito, dei pubblici ministeri ( per fortuna di una parte). Alla linea del silenzio e del boicottaggio si sono aggiunti 2 partiti il M5S e il Partito democratico da anni ormai agli ordini di quella parte della magistratura malata ed autoreferenziale. La stessa Rai per dare un pò di spazio in televisione, l’ha fatto dopo la denuncia dei radicali …vergognoso. La vicenda del magistrato Luca Palamara non ha insegnato nulla alla società civile Italiana. Però, adesso, non si può tacere, ci sono, milioni di italiani che si sono recati alle urne, per votare, SI, ai Referendum per avere una giusta giusta. L’analisi terribile che dobbiamo fare, che ormai gli italiani non vanno a votare in nessuna consultazione elettorale, Sindaci, Presidenti delle regioni, consiglieri regionali, deputati e senatori eletti senza aver la maggioranza dei votanti. E’ un problema di democrazia.