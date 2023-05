Il Siderno 1911 ritrova la vittoria, 1-0 in casa contro il San Gaetano Catanoso!

Campionato Prima Categoria girone D s.s. 2022/2023

28^ Giornata

Siderno 1911 – San Gaetano Catanoso 1-0

Marcatori: 2′ st G. Galluzzo (Sid).

Torna al successo il Siderno guidato da Luigi Romeo difronte al proprio pubblico vincendo di misura nello scontro diretto contro il San Gaetano Catanoso grazie alla rete di Giuseppe Galluzzo al 2′ minuto della ripresa. Punti importanti in chiave salvezza.

Ora i ragazzi biancoazzurri sono attesi da altre due gare, la prossima in casa contro il Lazzaro e l’ultima in trasferta in quel di Bocale contro la Real Metropolitana.

Arbitro: S. Biondo di Reggio Calabria.



Siderno: 12. Tavernese, 2. Laface, 3. Luciano (C), 4. Giuffrida, 21. Fuda D., 6. Galluzzo G., 7. Caruso V., 8. Marcianò, 9. Romeo, 10. Salerno L., 11. Mana’. A disp: 1. Panetta P., 13. Salerno V., 14. Bolognino, 15. Commisso C., 16. Di Libero, 17. Fimognari, 18. Muià 19. D’Agostino A. All./Gioc. L. Romeo.

San Gaetano Catanoso: 1. Falduto V, 6. Celibato (C), 5. Pellicano’, 11. Praticò P., 7. Praticò M., 3. Seminara, 9. Larocca, 10. Marra, 8. Richichi, 2. Caridi, 4. Falduto A. A disp: 12. Chouaib, 1, 17. Castiglione, 13. Sassi, 14. Keita, 15. Morabito, 16. Falletti, 18. Brancati. Allenatore: R. Di Giuseppe.